Инна Гончаренко: «Очевидно, что Трусова не в форме. То, что она выкатала обе программы, пускай не с тем контентом, который хотелось бы видеть – это шаг вперед»

Тренер по фигурному катанию прокомментировала результаты выступлений женщин на втором этапе Гран-при России в Сочи.

«Сегодня Аделия Петросян была сильнее в обеих программах, она и выиграла. Она выглядела более стабильно в короткой программе, единственной выполнив чисто аксель в 3,5 оборота, и в произвольной удержала преимущество.

Я рада, что удалось подняться после короткой программы, что показывает ее как борца.

Что касается Саши Трусовой, то очевидно, что она не в форме в силу обстоятельств. Понятно, что и травмы, и переход к другому тренеру отнимают и силы, и время для подготовки, и я думаю, что она еще, как говорится, не успела.

Но то, что Саша выкатала обе программы, пускай не с тем контентом, который хотелось бы от нее видеть, это для нее шаг вперед, и надо подождать», – отметила Гончаренко.

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