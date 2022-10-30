Инна Гончаренко: «Очевидно, что Трусова не в форме. То, что она выкатала обе программы, пускай не с тем контентом, который хотелось бы видеть – это шаг вперед»

Теги сборная России женское катание Инна Гончаренко Александра Трусова ТАСС Софья Самоделкина Аделия Петросян Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала результаты выступлений женщин на втором этапе Гран-при России в Сочи.

«Сегодня Аделия Петросян была сильнее в обеих программах, она и выиграла. Она выглядела более стабильно в короткой программе, единственной выполнив чисто аксель в 3,5 оборота, и в произвольной удержала преимущество.

Я рада, что Софье Самоделкиной удалось подняться после короткой программы, что показывает ее как борца.

Что касается Саши Трусовой, то очевидно, что она не в форме в силу обстоятельств. Понятно, что и травмы, и переход к другому тренеру отнимают и силы, и время для подготовки, и я думаю, что она еще, как говорится, не успела.

Но то, что Саша выкатала обе программы, пускай не с тем контентом, который хотелось бы от нее видеть, это для нее шаг вперед, и надо подождать», – отметила Гончаренко.

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