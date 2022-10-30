Леонова о выступлении Трусовой: «Ей нужно стать той самой Сашей, которая хочет кататься, прыгать и всех побеждать. Все в ее руках»

Серебряный призер чемпионата мира-2012 прокомментировала результаты женщин на этапе Гран-при России в Сочи.

Победу одержала , второй стала , третьей – .

«Я думаю, что дело не в переходе, а в общей форме [Трусовой]. Даже если бы ее выводил на лед предыдущий тренерский штаб, результат был бы примерно такой же.

Произвольная программа была поставлена совсем недавно, несколько дней или недель назад, поэтому она выглядела пустоватой и сыроватой, из-за падений и помарок показалась несколько дерганая.

Короткая более вкатанная, смотрится интереснее. Думаю, что Саше нужно время. Но все равно здорово, что она вышла выступать после олимпийского сезона. Это сделали немногие.

Может быть, она пока не на том уровне, но все впереди и все в ее руках. Просто ей нужно стать той самой Сашей Трусовой, которая хочет кататься, прыгать и всех побеждать.

Я сегодня просто кайфовала от проката Софьи. От костюма и до самой программы, до контента – все произвело невероятное впечатление. На контрольных прокатах, мне показалось, это была обычная программа.

А тут я была в таком хорошем шоке, безумно понравилось, это будет одна из моих любимых программ сезона. Если бы не ошибки в короткой программе, думаю, Самоделкина сумела бы побороться с Петросян.

Контент у Аделии сложный, видно, что она над ним работает и на тренировках все делает. Скорее всего, сказалось волнение. У нее интересная программа, мне очень понравилась.

Сначала я музыку немножко не поняла, затем все сложилось, все очень здорово. Пока, может быть, не супер вкатана программа, но смотрится на одном дыхании. Думаю, Аделия в этом сезоне – одна из фаворитов», – сказала Леонова.

«Я волнуюсь, мне тяжело выступать». Прокат Трусовой – хаос, даже мимо музыки