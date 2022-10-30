Радионова о победе Петросян: «Не удивлена результатам. Думаю, с каждым стартом уверенности у Аделии будет все больше»

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 прокомментировала победу на втором этапе Гран-при России в Сочи.

«На самом деле, я не удивлена результатам, потому что мы все видели прокаты, видели, что Аделия находится в хорошей форме, у нее был серьезный контент.

Понятно, что пока не все получается на соревнованиях, но видно, что эти элементы она умеет делать. Думаю, с каждым стартом уверенности у нее будет все больше», – сказала Радионова.

Радионова также оценила новую произвольную программу .

«Видно, что прошло пока совсем мало времени с постановки, но также видно, что Саша очень старается. Все впереди. Просто нужно время. Сложно объективно оценивать, учитывая, что она совсем недавно перешла к новому тренеру», – сказала экс-фигуристка.