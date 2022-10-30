Анастасия Скопцова: «Считаю, что переход Трусовой к Соколовской пойдет ей на пользу. Я бы поступила так же»
Бывшая российская фигуристка Анастасия Скопцова высказалась о переходе Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.
«Мне понравились в короткой, несмотря на ошибку, Соня Самоделкина и, конечно, Саша. Я считаю, ей на руку ее переход.
Может, это странно прозвучит, может, меня кто-то захейтит. Но, по-моему, он пойдет ей на пользу, и, как она сама сказала, это ее личное решение, ей виднее, что делать.
Я не вправе оценивать ее решение, но мне кажется, я бы поступила так же», – сказала Скопцова.
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«Я волнуюсь, мне тяжело выступать». Прокат Трусовой – хаос, даже мимо музыки
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