Анастасия Скопцова: «Считаю, что переход Трусовой к Соколовской пойдет ей на пользу. Я бы поступила так же»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Светлана Соколовская Анастасия Скопцова Александра Трусова Фигурное катание

Бывшая российская фигуристка Анастасия Скопцова высказалась о переходе Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Мне понравились в короткой, несмотря на ошибку, Соня Самоделкина и, конечно, Саша. Я считаю, ей на руку ее переход.

Может, это странно прозвучит, может, меня кто-то захейтит. Но, по-моему, он пойдет ей на пользу, и, как она сама сказала, это ее личное решение, ей виднее, что делать.

Я не вправе оценивать ее решение, но мне кажется, я бы поступила так же», – сказала Скопцова. 

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