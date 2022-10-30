Федор Климов: «Все ли в порядке с Акоповой? Нет, но что поделать. У нее хроническая травма, она с ней выступала»

Теги сборная России пары Федор Климов Никита Рахманин Карина Акопова Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигуристка Карина Акопова, выступающая в паре с Никитой Рахманиным, участвовала во втором этапе Гран-при в Сочи с хронической травмой.

Об этом сообщил тренер дуэта Федор Климов. Сегодня фигуристка дважды упала в произвольной программе – после второго она не сразу смогла продолжить прокат.

«Все ли в порядке с Акоповой? Нет, но что поделать. У нее хроническая травма, она с ней выступала», – сказал Климов.

⚡ Бойкова и Козловский победили на этапе Гран-при в Сочи, Мухортова и Евгеньев – 2-е, Чикмарева и Янченков – 3-и

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