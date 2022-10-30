Самоделкина о непопадании в сборную России: «Когда узнала про список, я сначала так расплакалась! Не ожидала, что так будет»

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Софья Самоделкина высказалась о непопадании в основу сборной России по фигурному катанию на сезон-2022/23. 

«Мне казалось, что если я попаду в топ-5 или топ-6 чемпионата России, то буду в сборной. Стала пятой, думала, все, попадаю, классно.

Когда узнала про список, я сначала так расплакалась! Не ожидала, что так будет. Не знала всех тонкостей, что все турниры учитываются.

Потом с тренером проанализировали, и я поняла, что где-то не добрала очков на соревнованиях. Ну, нет меня в сборной — буду стараться попасть», — сказала Самоделкина.

По итогам прошлого сезона в основу сборной России вошли Камила Валиева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова.

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