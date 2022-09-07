ISU запретил Мурашову выступать за сборную Швейцарии на международных стартах («Р-Спорт»)

Международный союз конькобежцев ( ) запрещает российскому фигуристу Егору Мурашову выступать за Швейцарию на международных соревнованиях.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Другой источник агентства отметил, что решение может быть вызвано несоблюдением правила 109 ISU, согласно которому фигурист может осуществить переход, только если получит гражданство или как минимум год проживет на территории страны.

В текущее межсезонье с такой проблемой столкнулся ряд фигуристов в Европе.

Сейчас стороны пытаются урегулировать вопрос перехода фигуриста. Окончательное решение должно быть принято в ближайшее время.

О том, что Мурашов переходит в Швейцарию, стало известно в мае 2021 года. Он принял участие в чемпионате страны, где занял второе место.

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