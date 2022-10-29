Вероника Яметова: «Заезжала на лутц – тулуп уверенно, хотела сделать. Но, когда заезжала на тулуп, дрогнул конек, поэтому не получилось»

Фигуристка Вероника Яметова прокомментировала свое выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Сочи.

«Прокатом довольна, но не сделала то, что было запланировано. У меня был заявлен каскад тройной лутц‑тройной тулуп, но получился только двойной прыжок в конце. Я не расстраиваюсь, знаю, над чем буду работать дальше.

Как готовилась к сезону? Сначала мы ездили в Сириус, проводили месячные сборы, потом были в Екатеринбурге. Начало сезона было не очень хорошим. Набрала форму, но не сумела ее здесь показать.

Почему совершила ошибку? Заезжала на лутц‑тулуп уверенно, хотела сделать. Но в итоге, когда заезжала на тулуп, дрогнул конек, поэтому не получилось. Ошибки нужно совершать, на них учатся. Можно понять, над чем надо работать. Поняла, что каскад у меня хромает, надо работать над ним дальше», – сказала Яметова.