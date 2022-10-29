Трусова выступит в бордово-фиолетовом платье в новой короткой программе

Теги сборная России фото женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова представила новое платье для короткой программы.

Фигуристка вышла на лед в бордово-фиолетовом платье с рукавами, разрезом и сложным узором на спине.

Сегодня Трусова выступит на втором этапе Гран-при России в Сочи. Ранее стало известно, что ее короткая поставлена под песню Индилы – Ainsi bas la vida.

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