Самоделкина заявила на Гран-при России контент максимальной сложности для коротких программ: тройные аксель и флип, каскад из тройных лутца и риттбергера
Фигуристка Софья Самоделкина заявила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной риттбергер на короткую программу Гран-при России в Сочи.
Это контент максимальной сложности для коротких программ, в которых не исполняются четверные прыжки.
Самоделкина также стала единственной фигуристкой на этапе Гран-при, заявившей на короткую тройной аксель.
Гран-при России. «Бархатный сезон». Трусова, Самоделкина, Петросян и Яметова покажут короткие программы
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