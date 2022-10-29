Самоделкина заявила на Гран-при России контент максимальной сложности для коротких программ: тройные аксель и флип, каскад из тройных лутца и риттбергера

Теги сборная России женское катание Софья Самоделкина Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигуристка Софья Самоделкина заявила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной риттбергер на короткую программу Гран-при России в Сочи.

Это контент максимальной сложности для коротких программ, в которых не исполняются четверные прыжки.

Самоделкина также стала единственной фигуристкой на этапе Гран-при, заявившей на короткую тройной аксель.

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