Фигуристка Софья Самоделкина заявила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной риттбергер на короткую программу Гран-при России в Сочи.

Это контент максимальной сложности для коротких программ, в которых не исполняются четверные прыжки.

Самоделкина также стала единственной фигуристкой на этапе Гран-при, заявившей на короткую тройной аксель.

Гран-при России. «Бархатный сезон». Трусова, Самоделкина, Петросян и Яметова покажут короткие программы