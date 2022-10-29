«Первый раз вышла на каток – начала ползать, облизывать лед». Первый канал провел блиц-интервью с участницами Гран-при России в Сочи

Первый канал опубликовал блиц-интервью с участницами второго этапа Гран-при по фигурному катанию в Сочи.

Софья Самоделкина, Аделия Петросян, Вероника Яметова, Софья Чаплыгина, Виктория Федянина, Арина Видинеева и Дарья Третьякова ответили на вопросы Максима Транькова о начале спортивной карьеры, тренировках, прыжках и программах.

В частности, Траньков попросил спортсменок назвать первое воспоминание, связанное с фигурным катанием.

«Первый раз вышла на каток – начала ползать, облизывать лед», – засмеявшись ответила Самоделкина.