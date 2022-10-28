Дарья Сафронова: «Валиева и Трусова вдохновляют меня больше всего»

Фигуристка Дарья Сафронова поделилась впечатлениями от выступления на втором этапе Гран-при России среди юниоров в Сочи (18-е место).

— Для вас это первый опыт выступления на российских соревнованиях. Какие впечатления остались?

— Очень волновалась, потому что это были первые старты такого серьезного уровня для меня. Плюс это первый турнир для КМС. Я только недавно сдала первый спортивный разряд, а тут сразу новый набор прыжков, программа, платье. Также недавно катаюсь с новым тренером. Впечатления очень хорошие. Естественно, буду работать дальше.

— Вы представляете Крым. Из какого вы города?

— Из Симферополя, но иногда тренируюсь в Ялте.

— Как давно вы занимаетесь фигурным катанием?

— Восемь лет, но я каталась в разных школах. Сейчас же несколько месяцев выступаю под руководством другого тренера.

— То есть вы продолжаете тренироваться в Крыму?

— Да. Не думала переезжать, чтобы заниматься в другом регионе.

— В целом как оцените состояние фигурного катания на полуострове?

— Конечно, в Крыму оно не так развито, как в Москве и других больших городах России. Однако там развивается этот спорт, и думаю, там будут продолжать работать над фигурным катанием.

— Кто для вас является ориентиром в женском катании?

— Мне очень нравится , ее прыжки, вращения. Стараюсь ей подражать. Так же могу сказать об . Нравятся ее эмоции и то, как она двигает наш спорт, устанавливает мировые рекорды. Вообще смотрю за всеми девочками регулярно, уважаю их. Но эти две спортсменки больше всего меня вдохновляют, – сказала Сафронова.