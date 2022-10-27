Алиса Двоеглазова: «Пока Тутберидзе еще ни разу не выводила меня на лед. Надеюсь, что это вскоре случится»

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова прокомментировала свое выступление на этапе Гран-при России «Бархатный сезон» в Сочи.

Двоеглазова идет второй после короткой программы среди юниорок.

«Уважаю всех тренеров нашей группы, но каждый из них по-своему настраивает на выступление. Пока еще ни разу меня не выводила Этери Георгиевна Тутберидзе. Надеюсь, что вскоре это случится.

Очень довольна, что впервые на соревнованиях такого уровня превзошла отметку в 70 баллов.

После победы на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге на тренировках продолжали шлифовать обе программы в рабочем режиме.

На каждом старте своя атмосфера, но здесь она особенная. Завтра постараюсь удивить публику и судей. Чем именно? Предпочитаю держать это в тайне до выхода на лед», – сказала Двоеглазова.

Гран-при России. «Бархатный сезон». КМС. Жилина выиграла короткую программу, Двоеглазова – 2-я, Петрова – 3-я