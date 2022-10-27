Гендиректор РУСАДА: «Процесс обработки результатов по делу Валиевой проводится при строгом соблюдении российских и международных антидопинговых стандартов»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено продолжать неукоснительно соблюдать российские и международные антидопинговые стандарты в процессе обработки результатов по делу .

Об этом заявила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

«Процесс обработки результатов по данному делу, так же как и по всем остальным делам, которые находятся в юрисдикции РУСАДА, проводится при строгом соблюдении российских и международных антидопинговых стандартов.

В связи с распространением в прессе недостоверных сведений и большим количеством запросов СМИ на комментарии 21 октября РУСАДА выпустило официальное заявление о том, что не намерено озвучивать детали по данному делу и отвечать на вопросы о слушаниях.

В соответствии со стандартами процесс с самого начала должен был быть конфиденциальным.

Принятие решения о публичном обнародовании данных по делу после вынесения окончательного решения остается за РУСАДА в соответствии с пунктом 17.3.7 Общероссийских антидопинговых правил», – сказала Логинова.

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