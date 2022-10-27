Ирина Роднина: «Валиева уже не маленькое дитя. Надо честно и открыто говорить о результатах расследования РУСАДА»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию прокомментировала требование главы Международного олимпийского комитета ( ) Томаса Баха обнародовать данные по делу .

«Молчание ни к чему хорошему не приводит. Конечно, согласно кодексу, они имеют право не придавать публичности детали расследования, так как Камила является защищенным лицом. Это не мы придумали, есть такое правило.

Но надо понимать, что все тайное становится явным так или иначе. Валиева уже не маленькое дитя. Надо честно и открыто говорить о результатах внутреннего расследования , – сказала Роднина.

Дело Валиевой спрятали, но она выступает. Есть только три варианта, как это возможно