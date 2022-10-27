Ирина Роднина: «Валиева уже не маленькое дитя. Надо честно и открыто говорить о результатах расследования РУСАДА»

Теги сборная России допинг Ирина Роднина МОК Томас Бах РУСАДА женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала требование главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха обнародовать данные по делу Камилы Валиевой.

«Молчание ни к чему хорошему не приводит. Конечно, согласно кодексу, они имеют право не придавать публичности детали расследования, так как Камила является защищенным лицом. Это не мы придумали, есть такое правило.

Но надо понимать, что все тайное становится явным так или иначе. Валиева уже не маленькое дитя. Надо честно и открыто говорить о результатах внутреннего расследования РУСАДА», – сказала Роднина.

Дело Валиевой спрятали, но она выступает. Есть только три варианта, как это возможно

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