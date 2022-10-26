Гран-при России. «Бархатный сезон». КМС. Москалева и Ложкин, Черемных и Бутенко, Артемьева и Брюханов покажут произвольные программы
27 октября в Сочи на этапе Гран-при России «Бархатный сезон» будут разыграны медали в соревнованиях спортивных пар в категории КМС.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
2-й этап
«Бархатный сезон»
Сочи
Пары, КМС
Произвольная программа
Начало – 15.45 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Анастасия Коробейникова – Аким Степаненко
2. Варвара Смирнова – Алексей Белкин
3. Анастасия Позняк – Владислав Вильчик
Вторая разминка
4. Вероника Меренкова – Даниль Галимов
5. София Хисамутдинова – Лев Цеханович
6. Алиса Родионова – Алексей Карпов
7. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
Первая разминка
8. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
9. Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев
10. Варвара Черемных – Даниил Бутенко
11. Анна Москалева – Максим Ложкин
После короткой программы
1. Анна Москалева – Максим Ложкин – 63,82
2. Варвара Черемных – Даниил Бутенко – 63,67
3. Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев – 60,82
4. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 60,64
5. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 60,42
6. Алиса Родионова – Алексей Карпов – 56,07
7. София Хисамутдинова – Лев Цеханович – 55,87
8. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 53,16
9. Анастасия Позняк – Владислав Вильчик – 52,24
10. Варвара Смирнова – Алексей Белкин – 46,12
11. Анастасия Коробейникова – Аким Степаненко – 40,02
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