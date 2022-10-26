Гран-при России. «Бархатный сезон». КМС. Москалева и Ложкин, Черемных и Бутенко, Артемьева и Брюханов покажут произвольные программы

27 октября в Сочи на этапе Гран-при России «Бархатный сезон» будут разыграны медали в соревнованиях спортивных пар в категории КМС.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

2-й этап

«Бархатный сезон»

Сочи

Пары, КМС

Произвольная программа

Начало – 15.45 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Анастасия Коробейникова – Аким Степаненко

2. Варвара Смирнова – Алексей Белкин

3. Анастасия Позняк – Владислав Вильчик

Вторая разминка

4. Вероника Меренкова – Даниль Галимов

5. София Хисамутдинова – Лев Цеханович

6. Алиса Родионова – Алексей Карпов

7. Юлия Артемьева –

Первая разминка

8. – Артем Грицаенко

9. Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев

10. Варвара Черемных – Даниил Бутенко

11. Анна Москалева – Максим Ложкин

После короткой программы

1. Анна Москалева – Максим Ложкин – 63,82

2. Варвара Черемных – Даниил Бутенко – 63,67

3. Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев – 60,82

4. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 60,64

5. – Алексей Брюханов – 60,42

6. Алиса Родионова – Алексей Карпов – 56,07

7. София Хисамутдинова – Лев Цеханович – 55,87

8. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 53,16

9. Анастасия Позняк – Владислав Вильчик – 52,24

10. Варвара Смирнова – Алексей Белкин – 46,12

11. Анастасия Коробейникова – Аким Степаненко – 40,02