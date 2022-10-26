Екатерина Боброва: «Не знаю, сможет ли Трусова восстановить четверные. Ей нужно понять, что надо двигаться в сторону искусства»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде поделилась мнением о перспективах Александры Трусовой.

«Когда Саша была нашей чемпионкой квадов, пять четверных – у нее была эта задача в голове. Действительно, ей очень мешало, если бы в жизни она этого не сделала. Но она это сделала. На Олимпиаде. Вопрос «выиграла – не выиграла» – это ее расстраивает.

Судя по тенденции, что она все время пыталась прыгнуть эти пять четверных, у нее другая задача в голове стояла: «Я прыгну пять четверных и выиграю Олимпиаду». А нужно было: «Я хочу выиграть Олимпиаду». Либо: «Я хочу прыгнуть пять четверных». Здесь немного разные задачи бы стояли. Она пошла ближе к пяти четверным, сделала это – браво. Дальше так нельзя идти.

Вот сделала этот чек – оставь это, ты это сделала, вошла в историю. Дальше иди развиваться в другом: развивай хореографию, развивай катание.

Не знаю, сможет ли она сейчас восстановить свои четверные или нет, но – мне кажется, это сейчас как мем будет, – будь как Валиева. Катайся так, что даже девочки с тремя четверными тебя не смогут обыграть.

Саше, понятное дело, это будет сложно сделать, такой, как , в природе нет больше и непонятно, когда будет. Ей нужно понять, что надо двигаться в сторону искусства», – сказала Боброва.