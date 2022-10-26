Боброва о произвольной Валиевой: «Этим катанием она может орать: «Дураки, что вы со мной сделали?»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде высказалась о произвольной программе , посвященной событиям Олимпиады-2022.

«В чем плюс этой программы Валиевой — она ее катает осознанно, она знает, что делает, и она в этой программе переживает все заново. И это всегда импонирует. Истина и правда — вот что нравится зрителю. Потому что зрителя никакого не обманешь. Зрители не дураки. Они могут видеть: программа, сложные элементы, красивые руки, достаточно эстетично. Но когда ты катаешь отсюда (от сердца) — это, знаете, разница.

В фигурном катании это очень важно. И я не сравниваю прокат на Гран-при. Я хочу сказать про прокат на контрольных прокатах. Потому что это был первый выплеск этой программы, она очень хотела ее показать. Там были чистейшие тройные, и не мешала эта мысль про четверной, она там полностью это выжала из себя. Ну, друзья, мне кажется, 90% прочувствовали это. Кто-то заплакал. Я усидеть не могла, потому что я чувствовала, как через экран телевизора — телефона в моем случае — передавалась ее боль. Когда так катаешь, это историческая программа.

Вопрос в другом: сможет ли она продолжать на этом же уровне эту программу? То, что они это сделали, честно, мое откровенное спасибо.

Все: «Зачем ее пихают обратно в эту Олимпиаду?» Она не маленькая. Если бы что-то совсем ей было сложно, она бы тренерам сказала, они бы переговорили. Потом в интервью Валиева говорила, что это было ее осознанное желание. Если может — класс.

Я не знаю, о чем переживает и думает Камила, когда она катает, но какой это классный выплеск. Она не может выйти и во всеуслышание — я не знаю, может, она так не думает — заявить: «Вы все идиоты, что вы со мной сделали? Я не заслужила это!»

Что еще можно в этом выплеске говорить? Она это говорить не может по понятным причинам. Даже если она так не думает, в глубине души это было бы логично у любого человека, ведь ее просто уничтожили на Олимпиаде. И вот, катаясь, она может это делать. Этим катанием она может это орать: «Дураки, что вы со мной сделали?» — сказала Боброва.