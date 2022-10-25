Куракова после Гран-при США: «Уик-энд, полный позитива и счастья! Впереди у меня и моей команды много работы, но мы на правильном пути!»

Польская фигуристка подвела итоги Гран-при США в Норвуде, где она заняла 5-е место.

«Дорогие зрители и болельщики, ваша поддержка – моя самая большая мотивация усердно работать каждый день! Все мое сердце наполнено счастьем.

Спасибо вам всем! Это были отличные эмоции! Уик-энд, полный позитива и счастья! Впереди у меня и моей команды много работы, но мы на правильном пути!» – написала Куракова.

⚡Гран-при США. Сакамото победила, Левито – 2-я, Гленн – 3-я, Голд – 6-я