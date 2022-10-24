Каори Сакамото: «Тройной аксель сопряжен с высоким риском травм. Меня действительно поражают те, кто могут его исполнять»

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Японская фигуристка Каори Сакамото прокомментировала свою победу на Гран-при США в Норвуде.

«Я очень рада. После короткой программы я решительно настроилась убедиться, что смогу выполнить каскад три-три, и сфокусировалась на этом», – сказала Сакамото.

Также японку спросили о тройном акселе.

«Этот прыжок сопряжен с высоким риском травм. Меня действительно поражают те, кто могут его исполнять, но я также признаю, что невозможно конкурировать с молодежью!» – добавила она.

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