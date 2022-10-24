Гербольдт о том, что Валиева победила Акатьеву: «Сыграли роль компоненты Камилы. Уровень катания у этих фигуристок разный, это нельзя не заметить»
Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт рассказала, за счет чего Камила Валиева опередила Софью Акатьеву на первом этапе Гран-при России в Москве.
– Честно, говоря, я не смотрела выступление Валиевой, но наслышана о нем. Думаю, для начала сезона рабочий хороший прокат.
– По технике Акатьева была сильнее Валиевой. Почему Софья оказалось второй, а Валиева – первой?
– Конечно, свою роль сыграли компоненты и рейтинг Валиевой. Уровень катания у этих фигуристок разный, это нельзя не заметить.
Один из четверных Акатьевой был недокрученным, поэтому стоимость этого прыжка понизили. Соответственно, такой результат получился из-за разных мелочей, – сказала Гербольдт.
Фигурка, что с тобой? Валиева упала и не сделала ни одного ультрапрыжка, но обыграла Акатьеву, сделавшую три!
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