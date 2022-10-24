Гербольдт о том, что Валиева победила Акатьеву: «Сыграли роль компоненты Камилы. Уровень катания у этих фигуристок разный, это нельзя не заметить»

Бывшая российская фигуристка рассказала, за счет чего опередила Софью Акатьеву на первом этапе Гран-при России в Москве.

– Честно, говоря, я не смотрела выступление Валиевой, но наслышана о нем. Думаю, для начала сезона рабочий хороший прокат.

– По технике Акатьева была сильнее Валиевой. Почему Софья оказалось второй, а Валиева – первой?

– Конечно, свою роль сыграли компоненты и рейтинг Валиевой. Уровень катания у этих фигуристок разный, это нельзя не заметить.

Один из четверных Акатьевой был недокрученным, поэтому стоимость этого прыжка понизили. Соответственно, такой результат получился из-за разных мелочей, – сказала Гербольдт.

Фигурка, что с тобой? Валиева упала и не сделала ни одного ультрапрыжка, но обыграла Акатьеву, сделавшую три!