Наталья Бестемьянова: «Валиева находится на пути к нужной форме. Она еще не вошла в кондиции»
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась о результатах женских соревнований на этапе Гран-при России в Москве.
Победу одержала Камила Валиева, второй стала Софья Акатьева.
— Как вам выступление Камилы Валиевой?
— В целом она находится на пути к нужной форме. Камила еще не вошла в кондиции. Мы видели прекрасный четверной на разминке, но он ей не удался в произвольной программе. Поэтому, конечно же, она, наверно, недовольна своим прокатом.
— Она будет снова прыгать четверные? На тренировках уже прыгает.
— Мы же видели, что Камила пыталась — на разминке перед соревнованиями. И это уже совсем другое дело, это не тренировка. Она вставила четверной в программу на соревнования и упала с него. Поэтому это разговор месячной давности, будет ли Валиева снова их прыгать. Сейчас все совсем по-другому.
— Ее победу можно назвать закономерной? Второе место заняла Софья Акатьева, которая прыгнула два четверных прыжка, тройной аксель.
— Второй четверной Акатьевой был недокручен. Я думаю, что на нем даже галку в протоколе поставили. Она прыгнула прекрасный тройной аксель, секвенцию четверной тулуп — двойной аксель. И вообще каталась очень проникновенно. Софья выиграла у Валиевой произвольную программу.
— Все решила именно короткая программа?
— Конечно. Если Акатьева будет делать тройной аксель в короткой, а Валиева не восстановит четверные и тройной аксель, то Камила будет проигрывать. Понятное дело: для того чтобы все восстановить, ей нужно набрать форму, – сказала Бестемьянова.
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