Наталья Бестемьянова: «Валиева находится на пути к нужной форме. Она еще не вошла в кондиции»

Олимпийская чемпионка высказалась о результатах женских соревнований на этапе Гран-при России в Москве.

Победу одержала , второй стала .

— Как вам выступление Камилы Валиевой?

— В целом она находится на пути к нужной форме. Камила еще не вошла в кондиции. Мы видели прекрасный четверной на разминке, но он ей не удался в произвольной программе. Поэтому, конечно же, она, наверно, недовольна своим прокатом.

— Она будет снова прыгать четверные? На тренировках уже прыгает.

— Мы же видели, что Камила пыталась — на разминке перед соревнованиями. И это уже совсем другое дело, это не тренировка. Она вставила четверной в программу на соревнования и упала с него. Поэтому это разговор месячной давности, будет ли Валиева снова их прыгать. Сейчас все совсем по-другому.

— Ее победу можно назвать закономерной? Второе место заняла Софья Акатьева, которая прыгнула два четверных прыжка, тройной аксель.

— Второй четверной Акатьевой был недокручен. Я думаю, что на нем даже галку в протоколе поставили. Она прыгнула прекрасный тройной аксель, секвенцию четверной тулуп — двойной аксель. И вообще каталась очень проникновенно. Софья выиграла у Валиевой произвольную программу.

— Все решила именно короткая программа?

— Конечно. Если Акатьева будет делать тройной аксель в короткой, а Валиева не восстановит четверные и тройной аксель, то Камила будет проигрывать. Понятное дело: для того чтобы все восстановить, ей нужно набрать форму, – сказала Бестемьянова.

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