«Это вранье. Полный идиотизм. Никаких санкций никто не собирался применять». Мозер опровергла информацию о запрете выступлений Даниеляну

Генеральный директор фигурного катания Москвы (ФФКМ) опровергла информацию, что запрещено выступать на соревнованиях внутри страны.

«Это вранье, недостоверная информация. Я скоро буду отправлять по таким вещам в правоохранительные органы. Это был рабочий документ в переписке нашей федерации и Петербурга.

Мы написали, что не согласны с его переходом в Петербург. Вот и все. Исполком не принял решение о его переходе в Петербург, он будет кататься за ЦСКА и Москву.

Никаких санкций против него никто не собирался применять. Ссылаться на черную прессу и рабочие документы, которые существуют внутри федерации – некорректно.

Какие-то непонятные «телеграмы» и форумы... Полный идиотизм среди ясного неба. Артур будет выступать, конечно. Напишите, чтобы это прекратили. Хватит бегать за сенсациями, которых не существует. Не дождетесь», – сказала Мозер.

Даниеляну запретили выступать на российских соревнованиях из-за нарушений при переходе из ЦСКА. Он призывник, проходящий службу в Москве