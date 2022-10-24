Пресс-атташе ФФКР: «Даниелян является членом сборной России и может выступать на мероприятиях, которые проводит федерация»

Теги сборная России ФФКР Елена Буянова (Водорезова) мужское катание Евгений Рукавицын Ольга Ермолина Артур Даниелян Фигурное катание

Пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина прокомментировала информацию о том, что Артуру Даниеляну запретили выступать на соревнованиях внутри страны.

Запрет связан с нарушениями во время перехода от тренера Елены Буяновой к Евгению Рукавицыну.

«Это документ полуторамесячной давности. Даниелян является членом сборной России и может выступать на мероприятиях, которые проводит ФФКР», – сообщила Ермолина.

Даниеляну запретили выступать на российских соревнованиях из-за нарушений при переходе из ЦСКА. Он призывник, проходящий службу в Москве

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