Пресс-атташе ФФКР: «Даниелян является членом сборной России и может выступать на мероприятиях, которые проводит федерация»
Пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина прокомментировала информацию о том, что Артуру Даниеляну запретили выступать на соревнованиях внутри страны.
Запрет связан с нарушениями во время перехода от тренера Елены Буяновой к Евгению Рукавицыну.
«Это документ полуторамесячной давности. Даниелян является членом сборной России и может выступать на мероприятиях, которые проводит ФФКР», – сообщила Ермолина.
Даниеляну запретили выступать на российских соревнованиях из-за нарушений при переходе из ЦСКА. Он призывник, проходящий службу в Москве
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