Пресс-атташе ФФКР: «Даниелян является членом сборной России и может выступать на мероприятиях, которые проводит федерация»

Пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина прокомментировала информацию о том, что запретили выступать на соревнованиях внутри страны.

Запрет связан с нарушениями во время перехода от тренера Елены Буяновой к Евгению Рукавицыну.

«Это документ полуторамесячной давности. Даниелян является членом сборной России и может выступать на мероприятиях, которые проводит , – сообщила Ермолина.

Даниеляну запретили выступать на российских соревнованиях из-за нарушений при переходе из ЦСКА. Он призывник, проходящий службу в Москве