Елена Вайцеховская: «Программы Валиевой в этом сезоне — это не то, чтобы шаг назад, но в определенном смысле остановка в развитии»

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о новых программах .

«Все-таки остаюсь при мнении, что программы Валиевой в этом сезоне — это не то, чтобы шаг назад, но в определенном смысле остановка в развитии.

Имея в руках фигуристку, для которой на льду не существует ничего, вот просто ничего невозможного, надо было, как мне кажется, пробовать что-то совершенно иное, идти вперед, менять образ и костюмы, а не продолжать эксплуатировать депрессивные темы, возвращая фигуристку туда, где уже нет никакой возможности что-то исправить.

Тем более, что сама Камила призналась после первого выступления, что хотела бы совсем других программ», – написала Вайцеховская.