Татьяна Тарасова: «Дебют Акатьевой очень хороший. Конечно, Валиеву можно обыграть, но, думаю, она не даст себя обыгрывать»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала результаты выступлений женщин на этапе Гран-при России в Москве.

Победу одержала Камила Валиева, стала второй, Анастасия Зинина – третьей.

«И Камила Валиева, и Софья Акатьева находятся в хорошей форме. Видно, что у них есть программы.

Вообще, многие девушки в хорошей форме, делают тройные прыжки, пробуют четверные, что очень приятно», – сказала Тарасова.

«Конечно, было ожидаемо, что турнир выиграет Камила. В таких трудных обстоятельствах она, конечно, не в стопроцентной готовности.

Но стопроцентная готовность пока и не должна быть, потому что отбор еще нескоро. Но я считаю, что на данный момент она в хорошей форме.

Над четверным пока стоит работать. Это же не простой элемент, который не получился. Это элемент, который девочки массово не делают.

Дебют Сони Акатьевой очень хороший. Просто потрясающе. Конечно, Камилу можно обыграть. Но, я думаю, она не даст себя обыгрывать», – цитирует Тарасову «Р-Спорт».

Фигурка, что с тобой? Валиева упала и не сделала ни одного ультра-прыжка, но обыграла Акатьеву, сделавшую три!