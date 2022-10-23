Глеб Лутфуллин: «Первый риттбергер, который я мечтал сделать, получился, но за сальховы с помарками обидно»

Фигурист Глеб Лутфуллин прокомментировал выступление на этапе Гран-при России «Золотой конек Москвы» (2-е место).

«Это все, конечно, здорово: первый риттбергер, который я мечтал сделать — получился, но все-таки за сальховы, которые оба были с помарками, обидно. Но будем работать, думаю, на следующих этапах все уже будет чисто.

Задачи по месту? Сейчас у меня задача кататься чисто, а там уже судьи скажут. Конечно, хочется быть первым, но сейчас надо показывать чистую программу, чтобы судьи видели, оценили.

Насчет вчерашнего выступления считаю, что я сделал много помарок: были и прыжки, и вращения, но в конце налажал — все-таки два четверных», — сказал Лутфуллин.