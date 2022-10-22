Вайцеховская о Коляде: «Когда на тебе мундир и парадные эполеты, ты не можешь делать бабочки или прыгать тройной тулуп вместо четверного»

Журналист Елена Вайцеховская прокомментировала выступление в короткой программе на первом этапе Гран-при России в Москве.

Коляда получил 95,27 балла, прыгнув каскад из тройных тулупов.

«Щелкунчик», которого второй сезон катает Михаил Коляда – удивительная программа. Возможно, ее сакральный смысл заключается в том, чтобы все мы, наконец, осознали: когда на тебе мундир и парадные эполеты, ты не можешь делать бабочки или прыгать тройной тулуп вместо четверного. Просто не должен себе такого позволять.

Если позволяешь, значит, место тебе не на серьезных соревнованиях, а под елкой. Точнее – «на елках». На многочисленных новогодних шоу, которых хватает что в Москве, что в Питере. Там будет уместен и облегченный контент, и театрализованная оболочка.

Ну а «+3», которые выставил Коляде один из судей за тот самый каскад с тройным тулупом вместо четверного и скомканным приземлением после второго прыжка, пусть на совести арбитра и останется...» – написала Вайцеховская.