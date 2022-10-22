Олег Матыцин: «Надеюсь, ISU и другие федерации поймут, что без России дальнейшее развитие спорта невозможно»

Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду, что Международный союз конькобежцев ( ) осознает невозможность дальнейшего развития без России.

Сегодня в Москве стартовал первый этап российского Гран-при по фигурному катанию.

«Прежде всего хочу поздравить и поблагодарить организаторов, Федерацию фигурного катания на коньках России, правительство Москвы и всех партнеров за возможность снова получать огромное удовольствие от самого, наверное, красивого вида спорта, при всем уважении к другим.

Увидеть наших чемпионов, увидеть очень хорошую конкуренцию, амбициозных молодых спортсменов, зрителей, которые тоже соскучились по фигурному катанию. Для нас наши спортсмены всегда были, есть и будут первыми, несмотря на все, что происходит вокруг. Мы очень уверенно преодолеваем эти препятствия.

Новый формат Гран-при – этапов Кубка России – это быстрый, оперативный, конструктивный ответ на вызовы. Знаю, что огромным вниманием этот турнир пользуется не только в России, его смотрят наши зарубежные коллеги, учатся у нас.

Уверен, что мы будем создавать и новые форматы двусторонних, многосторонних отношений, надеюсь, что Международный союз конькобежцев и другие федерации поймут, что без России дальнейшее развитие спорта невозможно», – сказал Матыцин.