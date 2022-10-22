Алексей Ягудин: «Как фантастически прекрасна кинолента «Интерстеллар», так и фантастически прекрасно было выступление Валиевой. Она просто космос»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию оценил выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве.

Валиева набрала 83,92 балла и занимает первое место.

– Воочию наблюдал выступление Камилы. Могу сказать, что как фантастически прекрасна кинолента «Интерстеллар», так и фантастически прекрасно было выступление Валиевой. Она – это просто космос. Повторю то, что сказал в эфире: «Ты чувствуешь себя полностью попавшимся в паутину ее творчества».

– Сможет ли Валиева продолжить хорошо выступать с учетом давления со стороны истории с допингом?

– Другого выхода нет, надо продолжать тренироваться и на соревнованиях доказывать профессионализм и демонстрировать мастерство, – сказал Ягудин.