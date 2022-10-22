Нарижный о событиях на Украине: «Для меня это печальные новости, так как у меня там осталась бабушка. Трудно говорить на эту тему»
Российский фигурист Дэвид Нарижный, выступающий в танцах на льду с Аннабель Морозовой, высказался о событиях на Украине.
Нарижный родился в Харькове.
«Телевизор в принципе не смотрю. Для меня это печальные новости, так как у меня там осталась бабушка.
Нам трудно говорить на эту тему, мы здесь чтобы выступать, а не отвечать на эти вопросы», – сказал спортсмен.
Морозова и Нарижный заняли первое место в ритм-танце на этапе Гран-при России в Москве.
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