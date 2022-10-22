Шульская о короткой программе: «Я выхожу из картины, удивляюсь новому миру, смотрю, хожу, радуюсь. Но в конце меня затаскивает обратно»

Фигуристка Валерия Шульская оценила свое выступление в короткой программе на первом этапе Гран-при России в Москве.

Она получила 64,76 балла занимает 6-е место.

«В целом я довольна, первый раз катала свою новую короткую программу. Сделала все в рабочем режиме, постараюсь совершенствоваться.

О чем программа? Я хотела изобразить картину. Программа начинается с того, что я из нее выхожу, удивляюсь новому миру, смотрю, хожу, радуюсь... Но в конце концов меня затаскивает обратно в свой мир, поэтому я заканчиваю программу так же, как и начинала, в той же позе, потому что снова превращаюсь в картину.

Почему меня так долго не было? В этом сезоне серьезных травм не было. В последний раз я выступала в марте на финале Кубка России, в принципе, других соревнований с марта не было, поэтому я не выступала.

Весь апрель мы изучали новые элементы, катались, в мае отдыхали и в начале июня я вышла снова на тренировки, катаюсь пять месяцев, и вот я снова на соревнованиях», – сказала Шульская.