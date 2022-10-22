Софья Акатьева: «Так как мы с Валиевой на тренировках почти каждый день, вообще не ощущаю соперничества с ней»

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Фигуристка Софья Акатьева заявила, что не ощущает конкуренции с Камилой Валиевой.

Сегодня Акатьева заняла второе место в короткой программе на первом этапе Гран-при России в Москве. Валиева лидирует.

«Конечно, атмосфера совсем другая на официальных стартах, приятно выступать с таким сильными фигуристками.

Так как мы с Камилой на тренировках почти каждый день, вообще не ощущаю соперничества с ней», – сказала Акатьева.

Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Валиева выиграла короткую программу, Акатьева – 2-я, Зинина – 3-я

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