Софья Акатьева: «Так как мы с Валиевой на тренировках почти каждый день, вообще не ощущаю соперничества с ней»

Фигуристка Софья Акатьева заявила, что не ощущает конкуренции с Камилой Валиевой.

Сегодня Акатьева заняла второе место в короткой программе на первом этапе Гран-при России в Москве. Валиева лидирует.

«Конечно, атмосфера совсем другая на официальных стартах, приятно выступать с таким сильными фигуристками.

Так как мы с Камилой на тренировках почти каждый день, вообще не ощущаю соперничества с ней», – сказала Акатьева.

Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Валиева выиграла короткую программу, Акатьева – 2-я, Зинина – 3-я