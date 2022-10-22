Губерниев о деле Валиевой: «У нас все стало слишком секретным. Если нечего скрывать, то правду говорить легко и приятно»

Теги сборная России допинг Дмитрий Губерниев РУСАДА женское катание Матч ТВ Камила Валиева Фигурное катание

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении РУСАДА не озвучивать детали по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Честно говоря, с одной стороны могу понять логику данного решения, но с другой, мне это кажется странным. Сейчас у нас все стало слишком секретным.

Думаю, что этот прецедент может добавить секретности в остальных сферах. Мышление такое, что общественность обойдется, мы с вами обойдемся.

С моей точки зрения — решение странное. Если нечего скрывать, то правду говорить легко и приятно, правда честнее «кривды». Как говорилось в Винни‑Пухе: «Это «Ж‑ж‑ж» — неспроста», — сказал Губерниев. 

Дело Валиевой спрятали, но она выступает. Есть только три варианта, как это возможно

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