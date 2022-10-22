«Больно падать на лед, если без защитных трусов». Фигуристки ответили на вопросы болельщиков

Теги сборная России Первый канал видео женское катание Софья Акатьева Валерия Шульская Алина Горбачева Анастасия Зинина Фигурное катание

Первый канал опубликовал видео, в котором российские фигуристки ответили на вопросы болельщиков. 

Софья Акатьева, Анастасия Зинина, Полина Свириденко, Валерия Шульская, Алина Горбачева и другие рассказали, как они считают обороты во время прыжка, не холодно ли в платье на льду, кто является их кумиром и с кем бы они хотели посоревноваться, а также ответили на вопрос, больно ли падать на лед. 

«Больно ли падать? Иногда, если без защитных трусов... Поролона», – сказала Акатьева. 

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