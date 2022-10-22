«Больно падать на лед, если без защитных трусов». Фигуристки ответили на вопросы болельщиков

канал опубликовал видео, в котором российские фигуристки ответили на вопросы болельщиков.

, , Полина Свириденко, , и другие рассказали, как они считают обороты во время прыжка, не холодно ли в платье на льду, кто является их кумиром и с кем бы они хотели посоревноваться, а также ответили на вопрос, больно ли падать на лед.

«Больно ли падать? Иногда, если без защитных трусов... Поролона», – сказала Акатьева.