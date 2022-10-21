Минчук о выступлении Бойковой и Козловского: «Первый прокат произвольной программы после микротравмы партнера. Ребята молодцы, справились»

Тренер фигуристов и Дмитрия Козловского Артур Минчук прокомментировал выступление пары на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга.

Бойкова и Козловский одержали победу, набрав 229,37 балла.

«Первый прокат на публике, первый прокат вообще произвольной программы после микротравмы партнера. Ребята молодцы, справились, все сделали.

Есть над чем дальше работать – и творчески, и технически. Мы довольны.

Был каскад 3-3 и тулуп, нам хватает. Если ребята будут чувствовать, что физически готовы делать риттбергер, то вставим. Риттбергер есть у нас в короткой программе», – сказал Минчук.