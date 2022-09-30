Артур Минчук: «Козловский постепенно восстанавливается, с ногой у него все хорошо. Решаем, будут ли ребята на мемориале Панина»

Теги сборная России пары Артур Минчук Мемориал Панина Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Тренер Артур Минчук рассказал о восстановлении Дмитрия Козловского после травмы.

Козловский выступает в паре с Александрой Бойковой.

«Дима постепенно восстанавливается, с ногой у него все хорошо. Мы сейчас решаем, будут ли ребята на мемориале Панина-Коломенкина выступать, успеют ли подготовить две программы или одну», – сказала Минчук.

Также тренер пояснил, как проходило распределение по этапам российской серии Гран-при.

«Этапы распределили как и международные Гран-при, чтобы три лучшие пары страны не пересекались между собой ни на одном из стартов, думаю, все довольны», – отметил Минчук.

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