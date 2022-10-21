Бойкова и Козловский победили на этапе Кубка Санкт-Петербурга, Кадырова и Колесов – 2-е

Теги сборная России результаты пары Кубок Санкт-Петербурга Валерий Колесов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Ясмина Кадырова Дарья Андреева Станислав Сиземов Фигурное катание

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу в соревнованиях пар на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга. 

Кубок Санкт-Петербурга

2-й этап

Пары

Итоговое положение

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 229,37

2. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 201,54

3. Дарья Андреева – Станислав Сиземов – 107,75

Произвольная программа

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 145,05

2. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 132,90

3. Дарья Андреева – Станислав Сиземов – 65,45

 

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