Бойкова и Козловский победили на этапе Кубка Санкт-Петербурга, Кадырова и Колесов – 2-е

и одержали победу в соревнованиях пар на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга.

2-й этап

Пары

Итоговое положение

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 229,37

2. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 201,54

3. Дарья Андреева – Станислав Сиземов – 107,75

Произвольная программа

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 145,05

2. – Валерий Колесов – 132,90

3. Дарья Андреева – Станислав Сиземов – 65,45