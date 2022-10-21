Бойкова и Козловский победили на этапе Кубка Санкт-Петербурга, Кадырова и Колесов – 2-е
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу в соревнованиях пар на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга.
2-й этап
Пары
Итоговое положение
1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 229,37
2. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 201,54
3. Дарья Андреева – Станислав Сиземов – 107,75
Произвольная программа
1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 145,05
2. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 132,90
3. Дарья Андреева – Станислав Сиземов – 65,45
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