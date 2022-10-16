Иван Скобрев: «Уровень в «Ледниковом периоде» намного больший, чем когда я выступал 8 лет назад. Здесь вообще нет «пешеходов»

Двукратный олимпийский призер в конькобежном спорте, ныне тренер академии «Ангелы Плющенко» Иван Скобрев поделился эмоциями от участия в шоу «Ледниковый период».

В новом сезоне Скобрев выступает в паре с чемпионкой мира в танцах на льду Викторией Синициной.

«Мы один раз попробовали с Викторией покататься, после чего Авербух сказал, что мы будем в паре. Мы откатали две программы, завтра-послезавтра будут съемки третьей и четвертой программы. Будут сложнейшие номера, да и вообще накал в «Ледниковом периоде» сумасшедший – все пары катаются хорошо, кто-то выигрывал проект, а кто-то выступал ранее на соревнованиях.

Скажем так, здесь вообще нет «пешеходов». Все понимают, что такое «быть на льду», все артистичны. Поэтому конкуренция сумасшедшая. Что касается ответственности перед женихом Виктории, Никитой Кацалаповым, то я ее, конечно, чувствую.

Но у меня уже есть опыт участия в проекте, я выступал с Оксаной Домниной. Однако нынешний уровень в «Ледниковом периоде» намного больший, чем когда я выступал восемь лет назад. Будем работать, усложняем каждый номер, повышаем технические навыки и артистизм», – сказал Скобрев.

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