Татьяна Мишина: «Туктамышева проболела, и это чуть потянулось на прокаты. Нужно время, чтобы она хорошо подошла к Гран-при России»

Тренер Татьяна Мишина объяснила, почему Елизавета Туктамышева не выступит на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга, который проходит с 18 по 21 октября.

«Без Туктамышевой всегда все теряется. Конечно, Лиза – украшение любого турнира, но сейчас так получилось, что она уже готовится к следующему этапу.

Алексей (Мишин) снимал ее с этого старта. До этого она хорошо выступила на мемориале Панина, хотя была там не совсем в такой форме, как в начале сезона.

Немного проболела, и это чуть потянулось на прокаты. Поэтому сейчас нужно время, чтобы она хорошо подошла к этапу Гран-при России», – сказала Мишина.

В ноябре Туктамышева должна выступить на этапах Гран-при России в Москве и Перми.

Валиева и Трусова в деле, Щербаковой нет, Дэвис и Смолкин заявлены на два этапа (но приедут ли): кто выступит на Гран-при России?