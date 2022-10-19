Пресс-атташе ФФКР: «Каким образом кодекс этики может помешать общению с журналистами? Спортсмен выходит в микст-зону и там имеет возможность общаться»

Пресс-атташе ФФКР Ольга Ермолина прокомментировала пункт этического кодекса организации, в котором говорится: «Спортсмены призваны воздерживаться от публичных выступлений, в том числе в средствах массовой информации в период проведения соревнований, если иное не было обговорено с пресс-атташе ФФКР».

«Кодекс этики может помешать общению журналистов с фигуристами? Каким образом? Что там написано в кодексе про это?

Это речь идет о работе на соревнованиях, она всегда строилась по определенным регламентам и правилам. Спортсмен, когда откатает свою программу, выходит в микст-зону и там имеет возможность общаться с журналистами.

Второй момент – для спортсмена главное старт. Общение важно для СМИ, важно для общественности, для фанатов и зрителей, но все-таки для него первично его выступление, он должен выполнять свою работу.

Когда появляется свободное время – обычно это делалось во время показательных, были специальные реквесты, которые журналисты заполняли, и мы договаривались об интервью. Случалось, что на одного спортсмена попадает 10 реквестов – это физически невозможно, чтобы каждому он выдавал эксклюзив. Вопросы повторяются.

Мы проводили эксперимент, когда спортсмен давал интервью нескольким журналистам по отдельности, и после пятого человека он говорил: знаете, мне все эти пять задали одни и те же вопросы. Интервью эксклюзивное по факту, но самом деле об одном и том же.

Ничего не изменилось. Не понимаю, почему такой шум поднялся из-за этого пункта. Вероятно, те люди, которые не бывают на соревнованиях, просто не знают, как это работает, они никогда там не были. Сейчас много виртуальных журналистов, которые пишут новости, где там они их наберут...

Этому сейчас учат на журфаках. Человек не знает, как это устроено – мол, стоит пресс-атташе, и всем кляп в рот. Но прошел уже турнир Панина-Коломенкина после того, как вышел Кодекс – все молчали? Или не было интервью после этого турнира?» – сказала Ермолина.

«Очень часто гипотетический вопрос не несет в себе никакой информации вообще, в нем нет информации, он дает ответ в сослагательном наклонении, если бы да кабы.

К сожалению, уровень современных журналистов... Не хочу так сказать, но нас учили, что новости со словом «может быть» быть не может. Событие либо есть, либо не произошло. А сейчас ответ «а если бы я, и вот это бы» – потом мы видим заметку... Условно говоря: «А хотели ли вы быть римским папой? Да, хотел».

И можем прочитать заголовок: «Журанков хочет быть римским папой». Прекрасно», – цитирует Ермолину «Чемпионат».

Молчать, терпеть и не рыпаться. Кодекс нашей фигурки конфликтует и с реальностью, и сам с собой