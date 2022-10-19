Депутат Свищев: «Бах поменял позицию несколько раз. То не допустить спортсменов, то допустить, но без флага... Он уже загнал олимпийское движение в угол»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту прокомментировал заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) .

Сегодня на генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле Бах заявил, что российских и белорусских спортсменов нельзя наказывать по политическим причинам, но призвал международные федерации и дальше не пускать сборные на соревнования.

«Бах поменял свою позицию уже несколько раз. То не допустить спортсменов, то допустить, но без флага... Он уже загнал олимпийское движение в угол своими заявлениями. Он должен был заявить, что никакой политической подоплеки быть не должно, выведя МОК из‑под политического давления. Он должен отстаивать это прежде всего.

Теперь он говорит, что время еще не пришло. Так пусть скажет, когда это время придет! Мы в санкциях с 2014 года, и мы уже к этому адаптировались. Надо однозначно продолжать работу и с МОК, и с международными федерациями. Высказывания Баха не имеют ничего общего с позицией всего , – сказал Свищев.

Томас Бах призвал по-прежнему не допускать российских спортсменов: «Сегодня это Россия и Беларусь. Но если мы позволим политике взять верх над спортом, то завтра это будут другие»