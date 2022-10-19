Туктамышева и Семененко пропустят второй этап Кубка Санкт-Петербурга

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Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева не выступит на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга.

Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга со ссылкой на тренера Алексея Мишина сообщает, что фигуристка снялась с соревнований по состоянию здоровья.

Евгений Семененко также пропустит турнир.

«Евгений, к сожалению, не успел восстановиться после травмы и был вынужден сняться с соревнований», – цитирует Мишина «Чемпионат».

Второй этап Кубка Санкт-Петербурга проходит с 18 по 21 октября.

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