Туктамышева и Семененко пропустят второй этап Кубка Санкт-Петербурга
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева не выступит на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга.
Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга со ссылкой на тренера Алексея Мишина сообщает, что фигуристка снялась с соревнований по состоянию здоровья.
Евгений Семененко также пропустит турнир.
«Евгений, к сожалению, не успел восстановиться после травмы и был вынужден сняться с соревнований», – цитирует Мишина «Чемпионат».
Второй этап Кубка Санкт-Петербурга проходит с 18 по 21 октября.
Комментарии