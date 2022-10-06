Алексей Мишин: «Главная задача Туктамышевой в сезоне – оставаться самой собой. Сейчас ее катание я оцениваю позитивно»

Тренер Алексей Мишин назвал главную задачу чемпионки мира 2015 года на предстоящий сезон.

Сегодня Туктамышева выступила на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Она лидирует после короткой программы.

«Главная ее задача в сезоне – оставаться самой собой, Лизой Туктамышевой. Сейчас ее катание я оцениваю позитивно.

В течение довольно длительного времени у нее болела стопа левой ноги, поэтому на прокатах мы не делали каскад. Сейчас мы перешли на вариант с двойным тулупом.

По характеру музыки, по тому, что она показывает, этот прокат, наверное, лучше прошлогоднего, а может, и лучший в ее карьере, и нас это радует», – сказал Мишин.