Алексей Мишин: «Главная задача Туктамышевой в сезоне – оставаться самой собой. Сейчас ее катание я оцениваю позитивно»

Теги сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Тренер Алексей Мишин назвал главную задачу чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой на предстоящий сезон.

Сегодня Туктамышева выступила на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Она лидирует после короткой программы. 

«Главная ее задача в сезоне – оставаться самой собой, Лизой Туктамышевой. Сейчас ее катание я оцениваю позитивно.

В течение довольно длительного времени у нее болела стопа левой ноги, поэтому на прокатах мы не делали каскад. Сейчас мы перешли на вариант с двойным тулупом.

По характеру музыки, по тому, что она показывает, этот прокат, наверное, лучше прошлогоднего, а может, и лучший в ее карьере, и нас это радует», – сказал Мишин.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные