Погорилая о произвольной Валиевой: «Она тыкнула всем в лицо: «Вот что вы со мной сделали»

Бронзовый призер ЧМ-2016 Анна Погорилая поделилась мнением о произвольной программе российской фигуристки Камилы Валиевой.

Постановка посвящена допинговому скандалу вокруг Валиевой на Олимпиаде-2022.

– Какие у вас впечатления от контрольных прокатов? Кто больше всего запомнился?

– Безусловно, мне запомнилась . Мне понравились парники: и Тарасова/Морозов, и молодые пары – очень перспективные. В танцах, к сожалению, не было двух наших главных пар, но все равно было интересно посмотреть на молодежь. Конечно, видно сразу, что в женском одиночном катании было меньше четверных. Не знаю, к худшему это или к лучшему, зато мне было интереснее смотреть на их программы.

– Какие женские программы вам понравились на контрольных прокатах?

– На удивление, мне очень понравилась Лиза Туктамышева – ее короткая программа. Конечно, произвольная программа Камилы Валиевой, потому что она трогает за душу, сразу нахлынули воспоминания с . Наверное, это то, что вспоминается сразу.

Я думаю, что, если бы Камила не захотела поднимать эту тему, она бы ее и не катала. Я считаю, что Камила в этом плане очень сильный человек. Немногие бы смогли пережить это и не закончить со спортом, а она еще и показала эту программу, тыкнув всем в лицо: «Вот что вы со мной сделали». Она очень сильная спортсменка, сильный человек, хотя и очень юная девушка, – сказала Погорилая.

«В международный сезон этой программы бы не было». Есть ли скрытые смыслы в номере Валиевой и могут ли его сменить?

Номер-провокация от Валиевой: отыграла олимпийскую допинг-драму, закрывалась капюшоном (как в Пекине) и плакала