Американская журналистка Бреннан: «Валиева и ее команда использовали лишь небольшую часть моих комментариев для программы»

Американская журналистка Кристин Бреннан отреагировала на то, что ее комментарий попал в музыкальную нарезку для новой произвольной программы Камилы Валиевой.

«На этой неделе интернет преподнес беспрецедентный сюрприз: новая произвольная программа Валиевой на сезон-2022/23, в которой я поучаствовала.

На самом деле, мой голос: отрывок из интервью CNN через несколько часов после шокирующего срыва Валиевой в произвольной программе в феврале в Пекине.

Предсезонные прокаты в России. Валиева, одетая в черное, стоит на льду под звуки зловещей музыки. После нескольких слов на русском языке звучат слова на английском, сказанные мной: «Это было неожиданно, это было шокирующе…»

Валиева и ее команда использовали лишь небольшую часть моих комментариев от 17 февраля 2022 года. Были и еще, отражающие пугающее поведение, которое тренеры Валиевой продемонстрировали по отношению к ней после положительного допинг-теста и неудачного выступления на льду:

«Это было неожиданно, это было шокирующе, это было душераздирающе, и вы не можете не думать, что видите результаты жестокого обращения с ребенком прямо здесь, на льду, на олимпийском льду, на величайшей сцене в мире», – написала Бреннан.

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