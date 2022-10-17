Команда Тутберидзе не упомянула Самсонова в числе участников этапа Гран-при России в Москве

Теги мужское катание Этери Тутберидзе Гран-при России Даниил Самсонов Фигурное катание

Команда тренера Этери Тутберидзе опубликовала анонс первого этапа Гран-при России «Золотой конек Москвы».

«Гран-при России по фигурному катанию стартует уже на этой неделе!

В первом этапе примут участие спортсмены штаба Team Tutberidze: Камила Валиева, Софья Акатьева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Арсений Федотов», – говорится в аккаунте команды Тутберидзе.

На этап в Москве заявлен еще один спортсмен группы Тутберидзе – Даниил Самсонов, однако его в сообщении не упомянули.

Первый этап Гран-при России пройдет с 19 по 23 октября.

Валиева, Акатьева, Коляда, Алиев, Тарасова и Морозов, Павлюченко и Ходыкин, Кагановская и Ангелопол выступят на первом этапе Гран-при России

Расписание первого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Коляда, Тарасова и Морозов

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