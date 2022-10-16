Хана Йошида исполнила тройной аксель в произвольной программе на Гран-при среди юниоров в Энье

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Японская фигуристка Хана Йошида исполнила тройной аксель в произвольной программе на этапе Гран-при среди юниоров в итальянской Энье.

Спортсменка одержала победу, показав лучший результат в произвольной (141,42 балла) и в сумме двух программ (208,31).

Прыгнуть тройной аксель также попытались грузинка Инга Гургенидзе (3-е место) и Фаттаратида Канешиге (5-е) из Таиланда, но обе фигуристки допустили падение.

Йошида также выступит в финале юниорского Гран-при, который пройдет 8-11 декабря в Турине.

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