Хана Йошида исполнила тройной аксель в произвольной программе на Гран-при среди юниоров в Энье

Японская фигуристка Хана Йошида исполнила тройной аксель в произвольной программе на этапе Гран-при среди юниоров в итальянской Энье.

Спортсменка одержала победу, показав лучший результат в произвольной (141,42 балла) и в сумме двух программ (208,31).

Прыгнуть тройной аксель также попытались грузинка Инга Гургенидзе (3-е место) и Фаттаратида Канешиге (5-е) из Таиланда, но обе фигуристки допустили падение.

Йошида также выступит в финале юниорского Гран-при, который пройдет 8-11 декабря в Турине.