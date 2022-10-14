Прыжковый турнир ФФКР пройдет 3-4 декабря в Санкт-Петербурге

Пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина подтвердила, что прыжковый турнир фигуристов пройдет в Санкт-Петербурге.

В мае этого года гендиректор ФФКР Александр Коган заявил, что федерация планирует провести турнир под условным названием «чемпионат России по прыжкам».

Ранее местом проведения турнира в календаре сезона значилась Москва. Соревнования пройдут 3-4 декабря.

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