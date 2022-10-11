Горшков об этическом кодексе: «В последнее время появлялось много инсайдерских новостей, которые оказывались фейковыми. Это не шло на пользу нашему фигурному катанию»

Президент Федерации фигурного катания России ( ) прокомментировал принятие этического кодекса организации.

«Кодекс этики существует и в международной федерации, и во многих национальных федерациях. У нас был пробел, скажем так.

Не считаю, что теперь фигуристы будут более закомплексованными. Там нет ничего такого. В последнее время появлялось очень много инсайдерских новостей, которые оказывались фейковыми.

Честно говоря, это не шло на пользу нашему фигурному катанию. Мне временами было обидно, когда это все происходило.

Может быть, кодекс, который мы ввели, даст возможность чуть-чуть подрегулировать все», – заявил Горшков.

Кодекс этики в фигурном катании – абсурд: он не решает проблемы, а запрещает о них говорить

Молчать, терпеть и не рыпаться. Кодекс нашей фигурки конфликтует и с реальностью, и сам с собой